Fenerbahçe’de savunma krizi!

Giriş Tarihi: 26.11.2025 10:24

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de savunma hattı alarm veriyor.

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 27 Kasım perşembe günü Macaristan ekibi Ferençvaroş'u ağırlayacak

Sarı-lacivertli ekipte, Oosterwolde, İsmail ve Fred cezalı, Szymanski ile Çağlar sakat. Özellikle stoper tercihi konusunda zorlanan Tedesco'nun önünde iki seçenek bulunuyor; çoğunlukla üçlü savunmada görev yapan Mert Müldür'ü stoper olarak oynatmak ya da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Yiğit Efe Demir'i sahaya sürmek.

Ancak Yiğit'in, bu sezon yalnızca 2 dakika süre almış olması, onun oynama ihtimalini düşük kılıyor. Bu nedenle en olası senaryo, Skriniar-Mert ikilisiyle sahaya çıkmak. İtalyan hoca, savunmada en risksiz denklemi kurmak için çalışıyor.

