Galatasaray’da derbi mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda derbiye çıkacak olan Galatasaray, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına 28 Kasım Cuma günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

