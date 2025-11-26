Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı
Giriş Tarihi: 26.11.2025 18:27 Son Güncelleme: 26.11.2025 18:37

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu, Eren Elmalı için verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının onandığını açıkladı.

Tahkim Kurulu’ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu, Eren Elmalı için verilen 45 günlük hak mahrimiyeti cezasının onandığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz