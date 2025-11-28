Trendyol Süper Lig: Kocaelispor, Gençlerbirliği’ni tek golle geçti!

Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım, 1-0'lık skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Bu sonucun ardından Kocaelispor, ligde 18 puana yükselirken, Gençlerbirliği 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Agyei (Dk 90+2 Syrota), Linetty (Dk. 83 Keita), Cafumana, Churlinov (Dk. 84 Can Keleş), Serdar Dursun, Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl

Gençlerbirliği: Velho, Zuzek, Goutas, Samed Onur (Dk. 70 Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 60 Onyekuru), Pereira, Dele-Bashiru, Dilhan Demir (Dk. 60 Koita), Hanousek, Niang, Tongya (Dk. 88 Csoboth)

Gol: Dk. 24 Serdar Dursun (Kocaelispor)

MAÇTAN DAKİKALAR:

12. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası sağ çaprazından ortasında, altıpas çizgisinde istediği vuruşu yapamayan Haidara gol fırsatından yararlanamadı.

24. dakikada Linetty'nin soldan kullandığı kornerde ceza sahası önündeki Ahmet Oğuz'un sağ ayağıyla gelişine vuruşunda, yerden seken topa altıpas önünde yükselen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

37. dakikada Linetty'nin ceza sahası önünde vuruşunda, savunmadan seken topa hareketlenen Haidara'nın sert şutunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Tongya'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutunda, top üstten az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Pereiara'nın sağ kanattan açtığı ortada altıpas içinde bulunan Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

69. dakikada Churlinov'un ceza sahasının solundan arka direğe havalandırdığı topa hareketlenen Tayfur Bingöl'ün sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

77. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasında orta çizgiye yakın bir noktada topu kapan Dijksteel, hızlı bir şekilde sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun verdiği pasta altıpas çizgisindeki Tayfur Bingöl'ün vuruşunda, kaleci Velho topu kontrol etti.

Karşılaşma, Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.