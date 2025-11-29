Başakşehir, Kasımpaşa’da 3 golle kazandı! Selke, Fenerbahçe maçında yok..

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Fayzullayev, 45+4. dakikada Amine Harit ve 90+7. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 79. dakikada Arous'tan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, 16 puana yükselirken, Kasımpaşa 13 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Başakşehir, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa, Kocaelispor deplasmanına gidecek.

İKİ İSİM F.BAHÇE'YE KARŞI YOK

Başakşehir'de kırmızı kart gören Davie Selke ile Ganalı defans oyuncusu Jerome Opoku, Kasımpaşa maçında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü. İki isim de gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacak maçta forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7'nci dakikada Kasımpaşa Cafu ile gole yaklaştı. Cafu'nun Cafu'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruşunda kaleci Muhammed topu kornere gönderdi. 26'ncı dakikada RAMS Başakşehir FK, Fayzullayev'in golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahasının dışında Fayzullayev'in kullandığı serbest vuruşta barajın üzerinden geçen top kalecinin sağından ağlarla gitti: 0-1.

Başakşahir FK 2'nci gole 32'nci dakikada yaklaştı. Harit arka direkte topla buluştu. Karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşuyla topu üstten dışarıya gönderen Harit'in pozisyonunda hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 41'inci dakikada kaleci Muhammed'in uzun pasında topla buluşan Fayzullayev, kalecinin üstünden topu aşırtarak yaptığı vuruşunda boş kaleye giden topu Szalai çizgiden çıkardı. 43'üncü dakikada ise Kasımpaşa etkili geldi.

Ben Ouanes ceza sahası sağ çaprazından topu içeriye çevirdi. Baldursson'un vuruşunda Onur Bulut topu son anda çıkardı. 45+4'te RAMS Başakşehir FK farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazda topu önüne alan Harit'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı RAMS Başakşehir FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısının başında oyun sık sık durdu. 75'inci dakikada Selke, Arous'a yaptığı faulün ardından gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 79'uncu dakikada Kasımpaşa gol buldu. Sağ kanattan kullanılan kornerde topa iyi yükselen Arous, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-2. 85'inci dakikada hakem Karaoğlan VAR'a gitti. J

Opoku'nun ceza sahasında girdiği mücadelede topa elle müdahale olup olmadığını inceleyen hakem bir müdahalenin olmadığını tespit etti. 90+7'de Eldor Shomurodov takımının 3'üncü golünü attı. Crespo'dan orta sahada aldığı topla birlikte çıkan Shomurodov ceza sahasının önünden kaleye vuruşunda takımının 3'üncü golünü attı: 1-3. Mücadele konuk ekip RAMS Başakşehir FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Nicholas Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Frimpong, Ben Ouanes, Baldursson, Cafu (Dk. 14 Cem Üstündağ-Dk. 65 Ali Yavuz Kol), Gueye, Fall (Dk. 65 Kubilay Kanatsızkuş)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Dk. 53 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Jerome Opoku, Operi, Kemen (Dk. 78 Hamza Güreler), Umut Güneş (Dk. 72 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 78 Crespo), Shomurodov, Harit (Dk. 72 Da Costa), Selke

Goller: Dk. 26 Fayzullayev, Dk. 45+4 Harit, Dk. 90+7 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 79 Arous (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 75 Selke (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Nicholas Opoku, Dk. 24 Szalai, Dk. 58 Fall, Dk. 90+3 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 55 Jerome Opoku, Dk. 58 Ömer Ali Şahiner, Dk. 77 Duarte (RAMS Başakşehir)