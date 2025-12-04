Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri döndü
Giriş Tarihi: 4.12.2025 18:07 Son Güncelleme: 4.12.2025 18:18

Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri döndü

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Emre Belözoğlu, Süper Lig’e geri döndü
  • ABONE OL

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

45 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'da görev yapmıştı. Belözoğlu, Akdeniz ekibindeki görevinden 8 Ekim 2025'te ayrılmıştı.

Genç teknik adam daha önce Ankaragücü ve Başakşehir'de de görev yaptı. 2021 yılında ise kısa süreliğine Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük yapmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz