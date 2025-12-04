Emre Belözoğlu, Süper Lig’e geri döndü

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

45 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'da görev yapmıştı. Belözoğlu, Akdeniz ekibindeki görevinden 8 Ekim 2025'te ayrılmıştı.

Genç teknik adam daha önce Ankaragücü ve Başakşehir'de de görev yaptı. 2021 yılında ise kısa süreliğine Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük yapmıştı.