İsyan edince kadro dışı

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak ikinci sıradaki yerini Trabzonspor'a kaptıran ve zirve yarışında ağır hasar alan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından, Rodrigo Becao'yu da kadro dışı bıraktı. Kulüpten yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon yaşadığı çapraz bağ yırtığının ardından aynı formuyla dönemeyen, bu sezon sadece 23 Kasım'daki Rizespor maçında sonradan oyuna girerek 7 dakika sahada kalan Brezilyalı stoper, Başakşehir mücadelesinde de yedek kulübesinden çıkamadı.

8.3 MİLYON EURO BONSERVİSLE ALINDI

Müsabakanın ardından soyunma odasında Becao'nun, hocası Domenico Tedesco ile tartıştığı ve "Ben yedek kalacak futbolcu değilim" sözlerini sarf ettiği aktarıldı. İtalyan teknik direktörün de konuyu yönetim kuruluna taşıdığı bildirildi. Bu nedenle de Sambacı'nın kadro dışı bırakıldığı ifade edildi. 2023- 2024 sezonunda Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza atan Becao için sarı-lacivertliler, İtalyan kulübü Udinese'ye 8.3 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.