Okan Buruk'tan galibiyet sözleri: "Üç puanla başlamak çok değerliydi"

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu'nun golüyle maçı 1-0 kazandı ve kupaya 3 puanla başladı.

Mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Okan Buruk, "Genel olarak güzel geçti. Oyuna başlangıcımızı gayet beğendim. 1-0'ı da bulduk. Pozisyonlar, arkasından verilmeyen golümüz vardı ama Halil Hoca'nın kararı doğruydu. Formda ve kulübesi güçlü bir takıma karşı oynadık. Kulübeden güçlü oyuncular getirdiler. Biz değişiklikleri planlamıştık. Sallai ve Icardi değişiklik istemedi.

"KAZANMAK HER ZAMAN MORAL"

Gökdeniz ve Ahmed'e giren kramplar sonrası değiştirmek zorunda kaldık. Ahmed'i kutluyorum, hep çalışıyor. Günay önemli kurtarışlar yaptı. Gökdeniz çok çabaladı. Arda ve Kazım da çok iyi sınav geçirdi. Hem kazandık hem kart görmedik hem sakatlık yaşamadık. Başakşehir direkt rakibimiz grupta, kupa hedefi olan takımlardan biri. Onları yenerek üç puanla başlamak bizim için çok değerliydi. Psikolojik anlamda da kazanmak her zaman moral veriyor." dedi.

KASIMPAŞA MAÇI SÖZLERİ

Tecrübeli çalıştırıcı, "Kasımpaşa takımı, son 2 maçta Emre Hoca ile 0-0 berabere kaldı. Savunmayı yapan, oynamaya çalışan bir takım. Puan almaya çalışacaklar. Ara kısa tabii, 3 gün var. Puan farkını artırmak istiyoruz. Rakipler yaklaşmak isteyecek. Kritik maç. İlk yarıyı lider bitirmek adına çok önemli maç." diye konuştu.

"KADRO YAPISIYLA İLGİLİ DERSLERİ ALDIK"

Transfer dönemi için kadro yapısıyla ilgili önemli ders aldıklarını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Üst üste bir anda 8-9 oyuncumuzun eksilmesi bizim için ders oldu. Herkesin sağlam olduğunda kim oynayacak şeyi var. Kadromuzda çok elit oyuncular bulunuyor. Bazen de olmadığında herkes aynı anda olmayabiliyor. Dünyada birçok takımın başına geliyor. Bununla ilgili doğru veya yanlış eleştirildiğimiz yerler var. Kendi adımıza geriye dönüp yargıladığımızda kadro yapısıyla ilgili neyi daha iyi yapabilirdik diyebildiğimiz yerler var. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 28 Ocak'a kadar kadromuzu korumak zorundayız. İki önemli maça çıkacağız. Birçok takım da bunu söylüyor. Bu transfer döneminde takımlar '28 Ocak'a kadar beklemek zorundayız' diyor. Yeni formatın en sıkıntı yeri, oyuncu yazamıyorsunuz. En azından 1 oyuncu yazabilirdiniz. Belki önümüzdeki sene tartışılacak konulardan biri olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

BURUK'TAN TFF'YE ÇAĞRI

Kadrolarındaki genç futbolcuların oynayabilmesi için ikinci takımın kurulup, liglerde yer alması gerektiğini vurgulayan Okan Buruk, "Bütün dünyanın uyguladığı tek bir şey var; ikinci takımlar. Kiraya verdiğimiz oyunculardan hiçbir şekilde yararlanamadık. Genel olarak yüzde 80-90 giden oyuncular daha da kötü bir şekilde dönüyorlar. Çünkü sizin kontrolünüzde değil. Bazen süre bulamıyorlar, her şey farklı. Aynı oyunu oynamıyorsunuz, aynı antrenmanı yapmıyorsunuz. O yüzden acilen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ikinci takımların artık 3. Lig mi olur, 2. Lig mi olur buralardan lige girip, başlamasını istiyoruz. Böyle bir şey olursa Galatasaray olarak bu sistemin içerisinde olmak isteriz. Oyuncu yetiştiren liglerin hepsinde var. Bu milat da olur. Bunu yapan federasyon başkanı da 5-10 sene sonra bunu yapan adam olarak hatırlanır. Buradan tavsiye olarak söylemek istiyorum. Kiralığa gönderdiğimiz oyuncuların geri dönüşlerinde olumlu görmüyoruz" ifadelerini kullandı.