Thomas Reis: Hayal kırıklığı yaşıyorum!

UEFA Konferans Ligi lig etabının son maçında Mainz'a 2-0 mağlup olan Samsunspor, ilk 8'e girme şansını kullanamadı.

Son 16 Turu için play-off oynayacak kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Thomas Reis şu sözleri dile getirdi:

"Bir sonraki maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Performansımız nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum. Rakibimiz galibiyeti hak etti. İkili mücadelelerde agresif değildik. İkinci topları kaybettik. Emre ile kaçırdığımız gol vardı, atabilseydik 1-0 kazanıp belki başka şeyler konuşacaktık. Üzgünüz.

Ntcham'ın kas sakatlığı oldu, arka adalesinden. Çok eksikle devam etmek zorunda olduğumuz bir dönemde bu sakatlık bizi üzdü. Takımın belli bir yorgunluğu da var. Genç oyunculara da şans vermeye çalışıyoruz, bu durum onlar için de zor. Yolumuza devam etmeliyiz. Pazar günü bir maçımız daha var, ardından kupa maçı var. Sakat oyuncularımız umarım kısa sürede aramıza döner ama bir şekilde yolumuza devam etmek zorundayız."