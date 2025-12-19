Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Enzo Maresca, Manchester City'i yalanladı!
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, hakkında çıkan Manchester City haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, açıklamalarda bulundu. Maresca, Manchester City iddialarına da yanıt verdi.

İtalyan çalıştırıcı, "Bunlar spekülasyon. bunun için zamanım yok. Chelsea ile 20229 yılına kadar sözleşmem var. Odak noktam sadece bu kulüp ve burada olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Chelsea'de kalacağını ifade eden Maresca, "Gelecek sezon kesinlikle Chelsea'deyim. 2029 yılına kadar sözleşmem var." diye konuştu.

İngiliz basınından The Athletic, Guardiola'nın gelecek sezon ayrılması durumunda Maresca'nın da Manchester City'deki adaylardan biri olduğunu duyurmuştu.
