Galatasaray’dan Umut Tohumcu hamlesi!

Giriş Tarihi: 19.12.2025 17:45

Galatasaray'ın Almanya'da Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki Umut Tohumcu'nun peşinde olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sky Sport'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Hoffenheim'da forma giyen Umut Tohumcu'yu radarına aldı. 21 yaşındaki oyuncunun ocakta takımdan ayrılacağı iddia edilirken, Galatasaray'ın da genç ismi gündemine aldığı yazıldı.

Haberde Alman temsilcisinin Umut ile sözleşme görüşmesi yaptığı ve 1 yıllık ek bir kontrat imzalamak istediği de belirtildi.

PERFORMANSI

Orta sahada oynayan Umut Tohumcu, bu sezon 8 maçta forma giydi ve 1 gol attı. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de bitecek.

