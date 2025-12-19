Galatasaray’dan Umut Tohumcu hamlesi!

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sky Sport'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Hoffenheim'da forma giyen Umut Tohumcu'yu radarına aldı. 21 yaşındaki oyuncunun ocakta takımdan ayrılacağı iddia edilirken, Galatasaray'ın da genç ismi gündemine aldığı yazıldı.

Haberde Alman temsilcisinin Umut ile sözleşme görüşmesi yaptığı ve 1 yıllık ek bir kontrat imzalamak istediği de belirtildi.

PERFORMANSI

Orta sahada oynayan Umut Tohumcu, bu sezon 8 maçta forma giydi ve 1 gol attı. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de bitecek.