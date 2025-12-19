Trabzonspor’da ilk takviye Nwakaeme

TFF'nin transfer döneminin başlangıcını 5 Ocak'tan 2 Ocak'a çektiği için bordo-mavililerin ilk transferi Anthony Nwakaeme olacak.

Sezonun ilk haftasında Kocaelispor ile oynanan maçta sol uyluk arka adalesinden sakatlanan ve tendonundaki yırtık nedeniyle sözleşmesi askıya alınan 36 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun lisansı 2 Ocak tarihinde aktife edilecek.

Böylece tecrübeli futbolcu Süper Kupa maçında forma giyebilecek. Teknik direktör Fatih Tekke de bu durumu doğrulayarak, "Nwakaeme her zaman bizimleydi ve o tarihte de bizimle olacak" dedi.