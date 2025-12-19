Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da ilk takviye Nwakaeme
Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:14

Trabzonspor’da ilk takviye Nwakaeme

Trabzonspor, 5 Ocak'ta Galatasaray ile Gaziantep'te oynayacağı Süper Kupa yarı final maçı öncesi kadroyu daha da güçlendirmek istiyor.

Trabzonspor’da ilk takviye Nwakaeme
  • ABONE OL

TFF'nin transfer döneminin başlangıcını 5 Ocak'tan 2 Ocak'a çektiği için bordo-mavililerin ilk transferi Anthony Nwakaeme olacak.

Sezonun ilk haftasında Kocaelispor ile oynanan maçta sol uyluk arka adalesinden sakatlanan ve tendonundaki yırtık nedeniyle sözleşmesi askıya alınan 36 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun lisansı 2 Ocak tarihinde aktife edilecek.

Böylece tecrübeli futbolcu Süper Kupa maçında forma giyebilecek. Teknik direktör Fatih Tekke de bu durumu doğrulayarak, "Nwakaeme her zaman bizimleydi ve o tarihte de bizimle olacak" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’da ilk takviye Nwakaeme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz