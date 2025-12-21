Fenerbahçe, ilk devreyi namağlup tamamladı!

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.

Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Samet Çiçek üstlendi. Sarı-lacivertliler, her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 39'a yükseltti.

FENERBAHÇE İLK DEVREYİ NAMAĞLUP TAMAMLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk devresini namağlup tamamladı. 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 39 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip ağlara 39 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 14 gol gördü.

SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Eyüpspor'u 3-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe bu periyotta UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0 mağlup etti. Süper Lig'de ise Konyaspor'u 4-0 yenen sarı-lacivertliler, Eyüpspor'u ise 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe en son 6 Aralık'ta Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta yemişti. Öte yandan sarı-lacivertliler ligde ilk yarıda oynadığı 7 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

TALISCA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Eyüpspor karşısında maça ilk 11'de başladı ve gollerine devam etti. Takımının ilk golünü kaydeden Talisca, Süper Lig'de 9 gole ulaştı. Forma giydiği son 3 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan 31 yaşındaki futbolcunun tüm kulvarlarda ise 14 gol ve 3 asistlik performansı bulunuyor.

ASENSIO'DAN SON 3 LİG MAÇINDA 2 GOL, 3 ASİST

Sarı-lacivertli ekibin 29 yaşındaki futbolcusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla skor üretmeye devam ediyor. Eyüpspor karşısında takımının ikinci golünü atan Asensio, son 3 lig maçında 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sezon başında kadroya katılan İspanyol futbolcunun 18 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkısı var.

DURAN LİGDEKİ 3'ÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, Eyüpspor maçında skoru belirleyen golünü attı ve ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Kolombiyalı futbolcu, ligin geride kalan kısmında Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde fileleri havalandırdı. Öte yandan Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ikinci maçında Feyenoord'a karşı da gol sevinci yaşadı.

TEDESCO: "ELİMDEKİ OYUNCULARDAN MUTLU VE GURURLUYUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında gelen transfer sorusuna 'Ben elimdeki oyunculardan mutlu ve gururluyum' şeklinde yorum yaptı. Tedesco, "Öncelikle ben her zaman kendi takımımı daha çok düşünüyorum. Elimde olan oyunculardan dolayı mutluyum ki bugün de bizlerle olamayan oyuncular var. Alvarez'in bir sakatlığı var. Semedo'nun ve Archie'nin sakatlıkları var. Çağlar da şu anda tam olarak hazır değil. Bu tarz durumlar yaşayan oyuncularımız var. Ama biz birlikte çalışmalarımızı iyi şekilde sürdürüyoruz. Birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. İlk vermek istediğim mesaj bu. Ben elimdeki oyunculardan mutlu ve gururluyum. Dedikodularla ilgili yorum yapamam. Ne zaman resmileşir o zaman tabii ki bir şeyler söyleyebilirim. Ama her dedikodu için cevap versem burada zaten üç saat konuşmamız gerekiyor" dedi.

FENERBAHÇE KUPADAKİ BEŞİKTAŞ MAÇIYLA 2025 YILINI TAMAMLAYACAK

Fenerbahçe, 2025 yılını Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı konuk edeceği maçla 2025 yılını noktalayacak. 23 Aralık Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.