Kanarya zirveye uçtu

Anderson Talisca, son haftalarda yakaladığı muhteşem çıkışı dün de sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde Brann deplasmanında hat-trick yapan, sonrasında Konyaspor ağlarına 2 gol gönderen Brezilyalı oyuncu, Eyüpspor'u da boş geçmedi ve 1 gol, 1 asistle sahanın yıldızı oldu.İkinci yarıda bir pozisyon sonrası sakatlanan Talisca, 66. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan ve geride kalan 17 haftada 39 puan toplayan Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde son 16 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.Ligde F.Bahçe'nin gol yollarındaki en etkili isimlerinden olan Marco Asensio, Eyüpspor karşısında 1 gol, 1 asistle yine klasını konuşturdu.Lig kariyerinin en golcü sezonu olan 2021-22'de 10 kez ağları sarsan 29 yaşındaki oyuncu, kendi rekorunu kırmayı hedefliyor.Konyaspor maçında oyundan çıkarken teknik direktör Domenico Tedesco'nun elini sıkmadığı için eleştirilen ve hocası tarafından uyarılan Jhon Duran gol yollarındaki sessizliğine son verdi. En son Galatasaray derbisinde fileleri havalandıran Kolombiyalı santrfor, 76. dakikada rakip kaleciyi avladı.Süper Lig'de bu sezon Leroy Sane ile birlikte en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu, Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio.