Yunus Akgün bu sezon ligde 3. golünü attı

Giriş Tarihi: 21.12.2025 22:37

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Kasımpaşa maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig’deki 3. gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti.

Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Akgün, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de 3. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 golü bulunan sarı-kırmızılı futbolcu toplamdaki gol sayısını da 5'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Yunus Akgün, 86. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

