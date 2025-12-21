Yunus Akgün: Yine lider kapattık, yine şampiyon olacağız

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından, mücadeleye damga vuran isimlerden Yunus Akgün, açıklamalar yaptı.

"YİNE LİDER KAPATTIK"



Takım arkadaşlarını tebrik eden Yunus, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yine ilk devreyi lider kapattık. Yine şampiyon olacağız inşallah. Net skorla kazandık. Geçen hafta 4-1, bu hafta 3-0 kazandık. Bu performans bizi mutlu ediyor. Ne kadar çok gol atarsak öz güvenimiz o kadar artıyor. Şimdi biraz ara var, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz." dedi.



Sane, Osimhen ve Sane ile iyi anlaştığını dile getiren milli futbolcu, "Hücum hattında Sane, Osimhen, Barış ve ben iyi performans gösteriyoruz, bu da çok önemli. Barış da elinden geleni yapıyor, ben de. Bizde as olan Galatasaray'dır!" ifadelerini kullandı.