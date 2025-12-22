Transfer mesajı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından şunları söyledi:" Oyuncularımı tebrik ediyorum. İki takımda da eksikler vardı. Kulübeler çok güçlü değildi. Sara'nın golüne özellikle sevindim. İcardi'ye hem gol attığı için hem de rekoru kırdığı için ayrı sevindim. Güzel ve temiz bir galibiyet oldu. En yakın rakibimizin üç puan önündeyiz. Hagi ile birlikte oynadım. İcardi ile teknik direktör olarak çalıştım. İkisi de adlarını G.Saray tarihine altın harflerle yazdırmış, G.Saray'ın marka değerini yukarı çekmiş isimler."

AHMED KUTUCU KALACAK!

Buruk, Ahmed Kutucu için, "Elimizdeki oyuncuların performansını artırıp elimizde tutmamız gerekiyor. Ahmed Kutucu da bunlardan biri. Kupa maçında iyiydi, bugün iyiydi. Performansından çok memnunum." dedi. Tecrübeli hoca ayrıca, ''Sakatlıklar ve cezalarla birlikte zorlandığımız bir dönem geçirdik. Bunu tekrar yaşamamak için katkı sağlayacak isimler arıyoruz. Savunma, orta saha ve hücum...'' ifadelerini kullandı.



BARIŞ ALPER 5. VİTESTE

Barış Alper Yılmaz son 5 maçta toplam 5 gole katkı sağlamayı başardı. Milli oyuncu dün de iki asiste imzasını atarken G.Birliği (1 gol-1 asist), F.Bahçe (1 asist), Antalyaspor (1 asist) katkısı ile son 5 karşılaşmada 1 gol-5 asist yaptı, Samsun mücadelesinde ise sessiz kaldı.