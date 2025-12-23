Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da ilk ayrılık yolda!
Giriş Tarihi: 23.12.2025 13:58

Galatasaray'da ilk ayrılık yolda!

Devre arası transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık yaşanabilir. Tecrübeli isme Süper Lig ekibinin talip olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’da ilk ayrılık yolda!
  • ABONE OL

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrılabilir.

Takvim'de yer alan habere göre, tecrübeli futbolcuya Konyaspor'un talip olduğu ve temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Süper Lig ekibinin görüşmelerde mesafe kat ettiği ve sarı-kırmızılıların da bu transferde bonservis beklentisinde olmadığı öne sürüldü.

2021 yılında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 maçta 62 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da ilk ayrılık yolda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz