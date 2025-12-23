Galatasaray’da ilk ayrılık yolda!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrılabilir.
Takvim'de yer alan habere göre, tecrübeli futbolcuya Konyaspor'un talip olduğu ve temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Süper Lig ekibinin görüşmelerde mesafe kat ettiği ve sarı-kırmızılıların da bu transferde bonservis beklentisinde olmadığı öne sürüldü.
2021 yılında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 maçta 62 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.