Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK'nin hazırlık kampı programı açıklandı!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 21:47

Gaziantep FK'nin hazırlık kampı programı açıklandı!

Süper Lig'e verilen arada 1 Ocak Perşembe günü Antalya'ya gidecek olan Gaziantep FK, kamp programını duyurdu.

AA
Gaziantep FK’nin hazırlık kampı programı açıklandı!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin devre arası kampı programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların 30 Aralık Çarşamba gününe kadar izinli olacağı belirtildi.

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 30 Aralık 2025'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenmanla başlayacak kırmızı-siyahlı takımın, 1-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya'da kamp yapacağı bildirildi.

Açıklamada, kırmızı-siyahlıların kamp süresinde hazırlık maçları oynayacağı da kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK'nin hazırlık kampı programı açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz