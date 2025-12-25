Trabzonspor’un ilk yarı karnesi belli oldu!

Trabzonspor, Süper Lig 2025–26 sezonu ilk yarısını 35 puanla 3'üncü sırada tamamladı. İlk yarıda 17 maça çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmaların 9'unu kendi sahasında oynadı.

Bordo-mavililer, Papara Park Stadyumu'ndaki bu maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek iç sahada hiç mağlubiyet almayıp, 19 puan topladı. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puan topladı. Bordo mavili takımın ilk yarıdaki 2 yenilgisini de deplasmanda (Fenerbahçe ve Gençlerbirliği) aldı.

İlk yarıda toplam 33 gol bulan Karadeniz ekibi, bu gollerin 17'si kendi sahasında, 16'sı ise deplasmanda kaydetti. Trabzonspor'un ilk yarıda kalesinde gördüğü 20 golün 13'ü deplasmanda, 7'si ise iç sahada geldi. Bu dağılım, bordo-mavililerin rakip sahada kalesini gole kapamakta daha fazla zorlandığını ortaya koydu.

SON 4 MAÇTA 9 GOL YENDİ

Süper Lig'in ilk yarısının kapanış haftalarında savunma performansında dalgalanma yaşayan Trabzonspor, toplamda kalesinde gördüğü 20 golün 9'unu son 4 karşılaşmada yedi. (Trabzonspor 3–1 Konyaspor, Göztepe 1–2 Trabzonspor, Trabzonspor 3–3 Beşiktaş ve Gençlerbirliği 4–3). Bordo mavililer, bu süreçte sezonun en yoğun fikstür eşiklerinden birini dar kadroyla geçmek zorunda kaldı. İlk yarının final bölümüne denk gelen bu periyotta takımın; art arda gelen sakatlıklar, kart cezaları ve sınırlı rotasyonla sahaya çıkması, savunma organizasyonunu doğrudan etkiledi.

Ayrıca Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle milli takımlara katılan oyuncuların yokluğu, kadro genişliğinin daraldığı haftalarda oyun sürekliliğini daha da zorlaştırdı.