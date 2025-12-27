Fenerbahçe’de Anderson Talisca kararı!

Fenerbahçe, Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Talisca için son kararını verdi. Kanarya, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile görüşme kararı aldı.
Sarı-lacivertli takımın yeni sözleşme yapmak istediği Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Yönetim de 31 yaşındaki hücum oyuncusunun performansından son derece memnun.
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 25 kez terleten oyuncu, 14 gol ve 3 asist yaptı. Fenerbahçe, Talisca'ya 2 yıllık yeni bir kontrat önerecek. Oyuncunun maaşında ise indirim yapması beklenecek...