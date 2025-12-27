Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de Anderson Talisca kararı!
Giriş Tarihi: 27.12.2025 09:53

Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca için karar verildi. Sarı-lacivertli takım, Brezilyalı futbolcu ile görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Talisca için son kararını verdi. Kanarya, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile görüşme kararı aldı.

Sarı-lacivertli takımın yeni sözleşme yapmak istediği Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Yönetim de 31 yaşındaki hücum oyuncusunun performansından son derece memnun.

Bu sezon sarı-lacivertli formayı 25 kez terleten oyuncu, 14 gol ve 3 asist yaptı. Fenerbahçe, Talisca'ya 2 yıllık yeni bir kontrat önerecek. Oyuncunun maaşında ise indirim yapması beklenecek...

