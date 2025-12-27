Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Sörloth için gözler Afrika Kupası'nda!
Giriş Tarihi: 27.12.2025 07:56 Son Güncelleme: 27.12.2025 07:58

Fenerbahçe'de Sörloth için gözler Afrika Kupası'nda!

Fenerbahçe, golcü transferinde liste başı olan Alexander Sörloth için Youssef En-Nesyri'nin durumunu bekliyor.

Futbol
Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için girişimler sürerken diğer yanda ise gözler En-Nesyri'ye çevrilmiş durumda.

Fas Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden oyuncunun iyi performans göstermesi, yönetimin en büyük dileği. Başkan Saran ve kurmayları En-Nesyri'nin Afrika Kupası sonrasında teklif almasına kesin gözüyle bakarken buradan elde edilecek gelirle Sörloth transferinde adım atılacak.

ATLETICO İNDİRİME UZAK

Öte yandan Atletico Madrid ise 32 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Sörloth için indirime yanaşmıyor. Fenerbahçe'den 35 milyon Euro isteyen İspanyol kulübü, bu paranın 30 milyon Euro'sunu garanti olarak talep etti.

Kalan 5 milyon Euro ise bonuslar olacak. Sarı-lacivertli yönetim ise oyuncu ile 10-12 milyon Euro seviyesinde el sıkışırken Atletico'nun fiyat indirmesini istiyor.

