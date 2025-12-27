Fenerbahçe’de Sörloth için gözler Afrika Kupası’nda!

ATLETICO İNDİRİME UZAK

Öte yandan Atletico Madrid ise 32 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Sörloth için indirime yanaşmıyor. Fenerbahçe'den 35 milyon Euro isteyen İspanyol kulübü, bu paranın 30 milyon Euro'sunu garanti olarak talep etti.

Kalan 5 milyon Euro ise bonuslar olacak. Sarı-lacivertli yönetim ise oyuncu ile 10-12 milyon Euro seviyesinde el sıkışırken Atletico'nun fiyat indirmesini istiyor.