1. Lig’de ilk yarının lideri Amedspor oldu!

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde 19. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan İstanbulspor, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Ligin ilk yarısının son haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yenen Amedspor, Atko Grup Pendikspor'un Esenler Erokspor'la berabere kalmasıyla zirveye kuruldu. Diyarbakır temsilcisi, ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.
1. Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Sakaryaspor-Manisa FK: 0-2
Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor: 2-0
SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK: 1-0
İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor: 4-0
Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor: 0-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: 3-1
Serikspor-Boluspor: 1-4
Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: 1-0
Amedspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-0
Adana Demirspor-İstanbulspor: 1-5
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de tamamlanan 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMEDSPOR
|19
|12
|3
|4
|42
|25
|17
|39
|2.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|19
|10
|7
|2
|32
|13
|19
|37
|3.ESENLER EROKSPOR
|19
|9
|7
|3
|41
|20
|21
|34
|4.ERZURUMSPOR FK
|19
|8
|9
|2
|33
|17
|16
|33
|5.SİPAY BODRUM FK
|19
|9
|5
|5
|38
|18
|20
|32
|6.ARCA ÇORUM FK
|19
|9
|5
|5
|28
|20
|8
|32
|7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|19
|8
|6
|5
|29
|27
|2
|30
|8.BOLUSPOR
|19
|8
|5
|6
|36
|21
|15
|29
|9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|19
|7
|6
|6
|27
|20
|7
|27
|10.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|19
|6
|8
|5
|31
|23
|8
|26
|11.BANDIRMASPOR
|19
|7
|5
|7
|21
|20
|1
|26
|12.SERİKSPOR
|19
|7
|5
|7
|23
|29
|-6
|26
|13.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|19
|6
|7
|6
|24
|19
|5
|25
|14.İSTANBULSPOR
|19
|5
|9
|5
|25
|30
|-5
|24
|15.MANİSA FK
|19
|6
|5
|8
|28
|31
|-3
|23
|16.SAKARYASPOR
|19
|6
|4
|9
|31
|38
|-7
|22
|17.SMS GRUP SARIYER
|19
|6
|3
|10
|19
|25
|-6
|21
|18.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|19
|6
|3
|10
|20
|29
|-9
|21
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|19
|0
|6
|13
|16
|50
|-34
|6
|20.ADANA DEMİRSPOR
|19
|0
|2
|17
|14
|83
|-69
|-28
NOT: Adana Demirspor'un 30 puanı silindi.
Ligde ikinci yarının ilk haftası olan 20. haftanın müsabaka programı şu şekilde:
9 Ocak 2026 Cuma:
14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor (Van Atatürk)
20.00 Amedspor-Arca Çorum FK (Diyarbakır)
10 Ocak 2026 Cumartesi:
13.30 Serikspor-İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)
19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
11 Ocak 2026 Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)
12 Ocak 2026 Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)