Giriş Tarihi: 29.12.2025 18:06

Barış Kanbak: Üst sıralara doğru devam etmek istiyoruz!

İstanbulspor Teknik Direktörü Barış Kanbak, Adana Demirspor maçından sonra konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yenen İstanbulspor'da teknik direktör Barış Kanbak, "Devreyi 24 puanla, galibiyetle kapatıyoruz. Üst sıralara doğru devam etmek istiyoruz." dedi.

Kanbak, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ikinci yarısında oyun tempusunu orta seviyenin üstüne çıkarabildiklerini anlattı.

Adana Demirspor'un ilk yarıda çok iyi oynadığını belirten Kanbak, şöyle konuştu:

"Burada rakip takımımızın teknik ekibini, camia ve oyuncularını da tebrik ediyorum. Bence çok iyi bir ilk yarı oynadılar. Bizi gerçekten zorladılar. Umarız en kısa sürede hak ettikleri yere gelebilirler. Biz de devreyi 24 puanla, galibiyetle kapatıyoruz. Şimdi ikinci yarı yeni bir başlangıç. Daha zor bir periyot. İnşallah burayı en güçlü şekilde geçip üst sıralara doğru devam etmek istiyoruz."

