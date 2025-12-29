Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş geri dönmesini istemiyor! Kapılar kapandı…
Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:00

Beşiktaş geri dönmesini istemiyor! Kapılar kapandı…

Beşiktaş’ın sezon başında Genoa’ya kiraladığı Jean Onana, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı. Türkiye’ye dönme ihtimali bulunan oyuncu için siyah-beyazlı takımın kapıları da kapandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın, Genoa'ya kiraladığı Jean Onana, şu ana kadar sadece 2 maçta çıktı ve 31 dakika sahada kaldı.

İtalyan ekibinin Onana ile devam etmek istemediği ve kiralık kontratı sonlandırarak ocak ayında geri göndermeye hazırlandığı kaydedildi.

Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun siyah-beyazlılara dönüş kapısı ise kapalı.

Futbolcunun, menajerinin ligin ikinci yarısında forma giyebileceği bir kulüp bulduğu takdirde Genoa'dan ayrılıp yeni bir serüvene adım atabileceği aktarıldı.

