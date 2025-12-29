Büyük iddia: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı takımda buluşabilir

Futbolseverlerin yıllardır hayalini kurduğu Cristiano Ronaldo-Lionel Messi'nin aynı takımda oynama ihtimali gündeme bomba gibi düştü.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, 40 yaşındaki Portekizli yıldız, menajerlerine Messi'nin formasının giydiği İnter Miami ile temas kurması yönünde talimat verdi.

Haberde, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki mevcut maaşının çok altında bir ücreti kabul etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

CR7'nin arzusunun, futbolu bırakmadan önce Messi ile aynı sahayı paylaşmak olduğu vurgulandı. Miami'nin yaşam tarzı bu tercihte etkili unsur olarak gösterildi.

Haberde, Inter Miami'nin sahibi David Beckham ile geçmişten gelen güçlü ilişkilerin bu ihtimali gerçekçi hale getirdiği aktarıldı.