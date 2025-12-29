Fenerbahçe’nin kırmızı çizgisi Asensio!

PSG'den 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle yaz döneminde Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza atan Marco Asensio performansıyla Avrupa pazarında yakın takipte. Sarı-lacivertli formayla 19 karşılaşmada 9 gol-5 asistlik performans ortaya koyan 'Matador' lakaplı oyuncuya Villarreal başta olmak üzere Atletico Madrid'in de ilgisi büyük. Ancak İspanyol basını transfer haberlerini verirken tecrübeli futbolcu için şu yorumu da yapmayı ihmal etmiyor: "Asensio, Fenerbahçe'nin kırmızı çizgilerinden biri. Kulüp takımı yenilemek için birçok hamle hazırlığında ancak o ortaya koyduğu soğukkanlılıkla kulübün geleceğinde önemli bir yıldız olacağını gösteriyor. Bu forma için yaratılmış gibi oynuyor. Onu almak isteyen takımın vereceği ücretle Fenerbahçe'nin başını döndürmesi gerekecek."