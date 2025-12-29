Futbolun efsane ismi Pele, vefatının üçüncü yılında anılıyor

Kolon kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gören ve 29 Aralık 2022'de yaşamını yitiren Pele, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.

Birçok sporsevere göre dünyanın en iyi futbolcusu Pele, Brezilya Milli Takımı ile kariyerine sığdırdığı 3 Dünya Kupası, kulüp ve bireysel başarılarıyla futbol dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak hayata gözlerini yumdu.

Kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl giydiği Santos formasıyla 1000'in üzerinde gole imza atan Pele'nin heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadı'nın önüne dikildi.

YOKSULLUKTAN ÇIKAN BİR FUTBOL EFSANESİ

Tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, Tres Coraçoes'te Dondinho isimli kendisi gibi futbolcu olan baba ile Celeste Arantes isimli annenin oğlu olarak 23 Ekim 1940'ta dünyaya geldi.

İki çocuklu yoksul bir ailenin büyük çocuğu olan Brezilyalı efsanevi futbolcuya, okul arkadaşları tarafından o dönem örnek aldığı Vasco da Gamalı oyuncu Bile'ye istinaden "Pele" takma adı verildi.

Küçük yaşlarda kafelerde garson olarak çalışan, belli yaşa kadar bir futbol topu dahi bulunmayan Pele, yeşil sahalara ilk adımını Bauru Athletic Club ile attı ve Sao Paulo Gençler Eyalet Şampiyonası'nda 1954-1956 yıllarında üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı.

Genç takımdaki antrenörü Waldemar de Brito tarafından Santos Kulübüne denenmeye götürülen Pele'nin başarılarla dolu kariyeri, 1956'da burada ilk profesyonel sözleşmesini imzalayarak başladı.

BAŞARILARLA DOLU SANTOS YILLARI

Santos'taki ilk yılında henüz 16 yaşındayken gol krallığı yaşayan Pele; Real Madrid, Juventus ve Manchester United'ın transfer tekliflerine rağmen kendisini "milli hazine" olarak nitelendiren Brezilya hükümetinin transferine izin vermemesi nedeniyle takımından ayrılmadı.

Pele, takımıyla geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa kazandı.