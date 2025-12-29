Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Eren Elmalı geri döndü!
Giriş Tarihi: 29.12.2025 22:43

Galatasaray'da Eren Elmalı geri döndü!

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. PFDK'nın 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği Eren Elmalı, Trabzonspor maçı öncesi antrenmanda yer aldı.

AA
Galatasaray’da Eren Elmalı geri döndü!
  • ABONE OL

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak'ta Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Eren Elmalı geri döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz