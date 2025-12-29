Galatasaray’da Eren Elmalı geri döndü!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak'ta Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.