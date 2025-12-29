Kubilayhan Yücel: Gücümüz yetmedi!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a iç sahada 5-1 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel açıklamalarda bulundu.

Kubilayhan Yücel, karşılaşmanın ilk yarısında iyi performans sergilemelerine rağmen ikinci yarıda oyundan düştüklerini ifade etti.

İstanbulspor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Yücel, "İlk golü atmamıza rağmen çocukların tecrübesiz oluşu sonucu akabinde gol yedik. İkinci yarı oyundan düştük. Daha çok çaba göstermemiz gerekiyor. Gücümüz yetmedi." değerlendirmesinde bulundu.