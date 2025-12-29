Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Livakovic’e ilk teklif İtalya’dan geldi!
Giriş Tarihi: 29.12.2025 07:55

Fenerbahçe’den Girona’ya kiralanan ancak süre almakta zorlanan Dominik Livakovic’in devre arasında oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Tecrübeli kaleciye ilk teklif İtalya’dan geldi. İşte detaylar...

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Girona'ya giden kaleci Livakovic, hiçbir maçta kaleye geçemeyerek tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadı.

Dünya Kupası'nda milli takım formasını giymek için düzenli olarak oynamak isteyen Hırvat eldiven, ara transferde başka bir takıma gitmeye kararlı.

Genoa, Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarak ilk somut adımı attı. Tecrübeli yıldızı Genoa dışında Dinamo Zagreb, Brest, Ajax ve Verona da istiyor.

Livakovic ise eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe, 2028'e kadar oyuncusu olan 30 yaşındaki futbolcu için gelecek tekliflere göre karar verecek.

