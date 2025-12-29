Rizespor’da ikinci yarı hazırlıklarına start verildi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, devre arası hazırlık kampının birinci etabına Rize'de başladı.
Yeşil-mavili ekip, bir haftalık aranın ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ilk antrenmanına salonda aktivasyon ve kas güçlendirme çalışmasıyla başladı.
Pas çalışması ve geniş alan oyunuyla sahada devam eden antrenman, 75 dakika sürdü.
Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Fildişi Sahili Milli Takımı'nda bulunan kaleci Yahia Fofana ve izinli Samet Akaydin, antrenmanda yer almadı.
Yılbaşına kadar Rize'de çalışmalarına devam edecek Karadeniz ekibi, 2 Ocak 2026'da Antalya'da toplanarak ikinci etap çalışmalarına başlayacak.
Toplam 12 gün sürecek devre arası kampında 2 hazırlık maçı yapmayı planlayan yeşil-mavililer, kamp sonunda Erzurum deplasmanına geçerek Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci karşılaşmasını oynayacak.