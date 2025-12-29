Rizespor’da Vaclav Jurecka ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da Vaclav Jurecka ile vedalaşıldı. Karadeniz temsilcisi, 31 yaşındaki santrfor ile yolların karşılıklı anlaşma sonucunda ayrıldığını duyurdu.

Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edilmiştir. Jurecka'ya, kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Vaclav Jurecka, bu sezon Rizespor'da 13 maça çıktı ve 491 dakika sahada kaldı. Çekyalı santrfor, bu müsabakalarda 2 gol sevinci yaşadı.