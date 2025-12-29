Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor sağ bek transferinde rotayı değiştirdi!
29.12.2025

Sağ bek bölgesine yerli bir oyuncu transfer etmek isteyen Trabzonspor, Manisa FK’nin yüksek bonservis talebi sonrası rotasını değiştirdi. İşte hedefteki yeni isim...

Trabzonspor, sağ bek pozisyonunda rekabet yapabilecek yerli bir oyuncu arayışında Manisa FK forması giyen Ayberk Karapo'yu gündemine almıştı.

Ege kulübünün yüksek bonservis talep etmesi nedeniyle vazgeçildi. Bordo-mavili takım, tapusu Eyüpspor'da olan Pendik'te kiralık ter döken Hüseyin Maldar'ı listeye ekledi.

Bu sezon 15 maçta forma giyip 3 gol-2 asistlik katkı sağlayan 18 yaşındaki genç yetenek, sol bek ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Trabzonspor, sağ bek oyuncusu için önümüzdeki günlerde bir girişimde bulunacak.

