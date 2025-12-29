Trabzonspor sağ bek transferinde rotayı değiştirdi!

Trabzonspor, sağ bek pozisyonunda rekabet yapabilecek yerli bir oyuncu arayışında Manisa FK forması giyen Ayberk Karapo'yu gündemine almıştı.
Ege kulübünün yüksek bonservis talep etmesi nedeniyle vazgeçildi. Bordo-mavili takım, tapusu Eyüpspor'da olan Pendik'te kiralık ter döken Hüseyin Maldar'ı listeye ekledi.
Bu sezon 15 maçta forma giyip 3 gol-2 asistlik katkı sağlayan 18 yaşındaki genç yetenek, sol bek ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Trabzonspor, sağ bek oyuncusu için önümüzdeki günlerde bir girişimde bulunacak.