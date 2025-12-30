Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yeni Adana Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak maçın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan ve www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Fenerbahçe - Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira
Samsunspor - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira
Fenerbahçe - Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin lira
Samsunspor - Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin lira
Fenerbahçe - Doğu Üst Orta Bloklar: bin 750 lira
Samsunspor - Batı Üst Orta Bloklar: bin 750 lira
Fenerbahçe - Doğu Üst Köşe Bloklar: bin 500 lira
Samsunspor - Batı Üst Köşe Bloklar: bin 500 lira
Fenerbahçe - Kuzey Alt: bin lira
Samsunspor - Güney Alt: bin lira
Fenerbahçe - Kuzey Üst: bin lira
Samsunspor - Güney Üst: bin lira