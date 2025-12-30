Kavak: Türk futbolunu geliştirmeye devam!

TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Türkiye'yi FIFA ve UEFA Sağlık Komitesi'nde temsil eden Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, 2026 mesajı yayınladı. Kavak, "Geride bıraktığımız yıl, hem bireysel hem toplumsal olarak büyük bir özveri, emek ve sorumluluk gerektirdi. Academic Group çatısı altında sağlık alanında nitelikli hizmet üretmeye devam ederken; Türk futbolunun gelişimi adına üstlendiğimiz sorumlulukları da aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 2026'nın; sağlık çalışanlarımız, spor camiamız ve ülkemiz için başarılarla, iyilik ve güzel gelişmelerle dolu bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kulladı.