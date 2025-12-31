Karşıyaka ile Trabzonspor, Adem Yeşilyurt için masaya oturacak

TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, Burhanettin Basatemür yönetiminde genç ağırlıklı bir yapılanmaya giderek yeni bir sayfa açtı. Bu süreçte birçok gelecek vadeden oyuncuyu kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, altyapıdan da pek çok ismi A takıma yükselterek forma şansı verdi. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiren isimlerden biri de 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt oldu.

Özellikle bahis cezalarının ardından bir anda ilk 11'de kendine yer bulan genç futbolcu, ortaya koyduğu performansla futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Ligin ilk devresinin son 5 maçında 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Adem, hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok kulübün radarına girdi. Bu süreçte en somut adımı ise Trabzonspor attı.

Bordo-mavililerin, transferi netleştirmek adına 2 Ocak Cuma günü İzmir'e gelerek görüşmeleri yüz yüze sürdürmesi bekleniyor. Karşıyaka'nın transfer görüşmelerine 5 milyon Euro'dan başladığı ifade edilirken, Trabzonspor cephesinin bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Tarafların orta noktada buluşarak transferi sonuçlandırması bekleniyor.