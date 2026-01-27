İmza şartı: %50 indirim!

Türkiye'ye gelen ve Karagümrük maçını tribünden takip eden Mauro İcardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.Kazancını yüzde 50 oranında düşürmesi istenen tecrübeli golcü ile sarı-kırmızılılar arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Osimhen'in yokluğunda beklenen katkıyı gösteremeyen İcardi (71), iki gol daha atması halinde 72 gollü Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu ünvanını alacak.