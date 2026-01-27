İşte Noa Lang’ın bonservis bedeli

Galatasaray sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Noa Lang için Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. 1.75 milyon Euro kazanacak Lang'ın zorunlu olmayan opsiyonu hakkında rakam açıklanmadı. Herhangi bir koşula (maç sayısı-performans vs) bağlanmayan satın alma maddesinin 30 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.
G.Saray cephesi, Hollandalı oyuncudan memnun kalırsa ve devam etmek isterse, Napoli'den 30 milyon Euro'ya bonservisini alabilecek. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki sol kanat ile devam etmek istemezse kiralık sözleşmesinde herhangi bir tazminat maddesi bulunmuyor.