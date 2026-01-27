İşte Noa Lang’ın bonservis bedeli

Galatasaray sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Noa Lang için Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. 1.75 milyon Euro kazanacak Lang'ın zorunlu olmayan opsiyonu hakkında rakam açıklanmadı.G.Saray cephesi, Hollandalı oyuncudan memnun kalırsa ve devam etmek isterse, Napoli'den 30 milyon Euro'ya bonservisini alabilecek.