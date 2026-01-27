Meksika’da futbol kana bulandı

Meksika'daki futbol maçında kan gövdeyi götürdü. Guanajuato eyaletine bağlıSalamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto, yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların bir futbol maçının sonunda sahaya ateş açtığını belirtti. Prieto, saldırının "Kentteki suç dalgasının bir parçası olduğunu" söyledi. Savcılıktan yapılan açıklamada, saldırının soruşturulduğu ve bölgede güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.