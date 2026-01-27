Meksika’da futbol kana bulandı

Meksika'daki futbol maçında kan gövdeyi götürdü. Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde futbol sahasına düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto, yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların bir futbol maçının sonunda sahaya ateş açtığını belirtti. Prieto, saldırının "Kentteki suç dalgasının bir parçası olduğunu" söyledi. Savcılıktan yapılan açıklamada, saldırının soruşturulduğu ve bölgede güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi. 11 Haziran-19 Temmuz arası ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi bu tarz olaylar endişe verici olarak görülüyor.