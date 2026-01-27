Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Meksika’da futbol kana bulandı
Giriş Tarihi: 27.01.2026

Meksika’da futbol kana bulandı

Meksika’da futbol kana bulandı
  • ABONE OL
Meksika'daki futbol maçında kan gövdeyi götürdü. Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde futbol sahasına düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto, yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların bir futbol maçının sonunda sahaya ateş açtığını belirtti. Prieto, saldırının "Kentteki suç dalgasının bir parçası olduğunu" söyledi. Savcılıktan yapılan açıklamada, saldırının soruşturulduğu ve bölgede güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi. 11 Haziran-19 Temmuz arası ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi bu tarz olaylar endişe verici olarak görülüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika’da futbol kana bulandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz