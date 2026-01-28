Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘İcardi kafaya takıyor başkan’
Dursun Özbek ile Arjantinli yıldızın menajeri Pino bir araya geldi. Sözleşme süresi konuşulmazken Pino, “İcardi’nin tek sıkıntısı; az süre alması. O buna alışkın değil” dedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mauro İcardi'nin İstanbul'da bulunan menajeri Elio Pino ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan, 32 yaşındaki Arjantinli yıldızı çok sevdiklerini, kendisiyle yola devam etmek istediklerini söyledi. Paranın konuşulmadığı görüşmede Pino ise "İcardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp, Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek istiyor" dedi. Taraflar birbirini dinlerken sözleşme süresi ve maaş konuşulmadı. Bu temaslardan olumlu sonuç çıkması, İcardi'nin mukavelesinin uzatılması bekleniyor.
