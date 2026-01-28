‘İcardi kafaya takıyor başkan’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mauro İcardi'nin İstanbul'da bulunan menajeri Elio Pino ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan, 32 yaşındaki Arjantinli yıldızı çok sevdiklerini, kendisiyle yola devam etmek istediklerini söyledi. Paranın konuşulmadığı görüşmede Pino isededi. Taraflar birbirini dinlerken sözleşme süresi ve maaş konuşulmadı. Bu temaslardan olumlu sonuç çıkması, İcardi'nin mukavelesinin uzatılması bekleniyor.