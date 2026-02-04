Brobbey için son saatler

Süper Lig'de transferin bitmesine iki, Avrupa listesinin verilmesine bir gün kala Fenerbahçe'nin forvet arayışı sürüyor…. Jhon Duran Zenit'e gitti, Sörloth ve Lookman konusunda hedefe ulaşamayan
sarı-lacivertliler, aralık ayında menajerler tarafından önerilen Brian Brobbey için harekete geçti.
24 yaşındaki Hollandalı futbolcu bu sezon takımıyla 21 resmi maçta 6 gol atıp 1 asist yaptı.
Hollanda Milli Takım formasını da giyen Brobbey'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro ve kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfer çok kolay görülmese de sarı-lacivertli yönetimin temasları sürüyor.