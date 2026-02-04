Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Brobbey için son saatler
Giriş Tarihi: 4.02.2026

Fenerbahçe, Sunderland forması giyen Hollandalı forvete kilitlendi. Hedef; transferin Avrupa listesine yazılabilmesi. Ancak bu iş çok kolay görünmüyor

Süper Lig'de transferin bitmesine iki, Avrupa listesinin verilmesine bir gün kala Fenerbahçe'nin forvet arayışı sürüyor…. Jhon Duran Zenit'e gitti, Sörloth ve Lookman konusunda hedefe ulaşamayan sarı-lacivertliler, aralık ayında menajerler tarafından önerilen Brian Brobbey için harekete geçti. 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu bu sezon takımıyla 21 resmi maçta 6 gol atıp 1 asist yaptı. Hollanda Milli Takım formasını da giyen Brobbey'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro ve kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfer çok kolay görülmese de sarı-lacivertli yönetimin temasları sürüyor.
