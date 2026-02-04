Cimbom A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası'na 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, üçüncü sınavını 1. Lig ekibi İstanbulspor'a karşı verecek. Teknik direktör Okan Buruk, RAMS Park'ta oynanacak bu maçta yedeklere şans vermeyi planlıyor. Kaleyi Günay devralacak. Kazımcan ve Ahmed Kutucu gibi isimler ilk 11'de sahaya çıkacak.
A Spor'dan ekranlara gelecek maçın öncesinde canlı bağlantılarla son dakika haberleri de yine A Spor ekranlarında olacak.
İCARDİ REKOR PEŞİNDE
Hagi'yi gol sayısında (72) yakalayan İcardi, tek forvet başlayacak. Arjantinli yıldız, İstanbulspor karşısında atacağı golle egale ettiği (En çok gol atan yabancı) rekorun tek sahibi olmak istiyor.