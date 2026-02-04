Rizespor, Beyoğlu duvarını aşamadı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Çaykur Rizespor, evinde TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk ekip 7. dakikada Alhan Kurtoğlu ile öne geçti. Karadeniz temsilcisi 55'te Taylan Antalyalı'nın penaltı golüyle
eşitliği yakaladı. Mücadelenin kalan süresinde beraberlik bozulmadı. Beyoğlu'nun 20 yaşındaki kalecisi Beytullah Buğra İpek, 90 dakikada tam 10 kurtarışla duvar oldu.
Rizespor puanını 4'e yükseltirken Beyoğlu Yeni Çarşı ilk puanını alarak grubun son sırasında kaldı.