Trabzon buldu Aslan kaptı

Galatasaray ile Trabzon ara transfer döneminde ikinci kez karşı karşıya geldi. Oulai'yi isteyen ancak bordo-mavilerden "Satmıyoruz"
yanıtını sarı-kırmızılı kulüp, ezeli rakibinin elinden Renato Nhaga'yı kaptı... Bu sezon transferlerdeki etkisi ile adından söz ettiren bordomavili takımın scout ekibinin araştırmaları sonucu bulduğu 18 yaşındaki oyuncu için Karadeniz temsilcisi 4 milyon Euro bonservis teklif etti. Portekiz kulübünün kapısını çalan Galatasaray'ın ise 7 milyon Euro'luk bedel karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ayrıca oyuncuyla Trabzonspor'dan teklif edilenin 3 katı yıllık ücret karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi kaydedildi.
2007 doğumlu Nhaga, bu sezon Portekiz'de 21 maça çıkıp 2 gol attı. Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan 18 yaşındaki ön libero, +2 kontenjana uyuyor.
KİMDİR?
Adı:
Renato Sam-Na Nhaga
Yaş:
18
Boy:
1.72
Uyruk:
Gine-Bissau
Doğum yeri:
Bissau
Mevki:
Orta saha
Ayak:
Sağ
Piyasa değeri:
1 milyon Euro