Trabzon buldu Aslan kaptı

Galatasaray ile Trabzon ara transfer döneminde ikinci kez karşı karşıya geldi. Oulai'yi isteyen ancak bordo-mavilerdenyanıtını sarı-kırmızılı kulüp, ezeli rakibinin elinden Renato Nhaga'yı kaptı... Bu sezon transferlerdeki etkisi ile adından söz ettiren bordomavili takımın scout ekibinin araştırmaları sonucu bulduğu 18 yaşındaki oyuncu için Karadeniz temsilcisi 4 milyon Euro bonservis teklif etti. Portekiz kulübünün kapısını çalan Galatasaray'ın ise 7 milyon Euro'luk bedel karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.2007 doğumlu Nhaga, bu sezon Portekiz'de 21 maça çıkıp 2 gol attı. Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan 18 yaşındaki ön libero, +2 kontenjana uyuyor.Renato Sam-Na Nhaga181.72Gine-BissauBissauOrta sahaSağ1 milyon Euro