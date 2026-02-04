Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzon buldu Aslan kaptı
Giriş Tarihi: 4.02.2026

Trabzon buldu Aslan kaptı

Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki Renato Nhaga’yı kadrosuna kattı. Galatasaray, Trabzonspor'un 4 milyon Euro önerdiği Gineli oyuncu için 7 milyon Euro bonservis bedeli verecek. Genç orta saha da senelik 3 kat daha fazla maaş alacak

YUNUS EMRE SEL
Galatasaray ile Trabzon ara transfer döneminde ikinci kez karşı karşıya geldi. Oulai'yi isteyen ancak bordo-mavilerden "Satmıyoruz" yanıtını sarı-kırmızılı kulüp, ezeli rakibinin elinden Renato Nhaga'yı kaptı... Bu sezon transferlerdeki etkisi ile adından söz ettiren bordomavili takımın scout ekibinin araştırmaları sonucu bulduğu 18 yaşındaki oyuncu için Karadeniz temsilcisi 4 milyon Euro bonservis teklif etti. Portekiz kulübünün kapısını çalan Galatasaray'ın ise 7 milyon Euro'luk bedel karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ayrıca oyuncuyla Trabzonspor'dan teklif edilenin 3 katı yıllık ücret karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi kaydedildi. 2007 doğumlu Nhaga, bu sezon Portekiz'de 21 maça çıkıp 2 gol attı. Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan 18 yaşındaki ön libero, +2 kontenjana uyuyor.

KİMDİR?
Adı: Renato Sam-Na Nhaga
Yaş: 18
Boy: 1.72
Uyruk: Gine-Bissau
Doğum yeri: Bissau
Mevki: Orta saha
Ayak: Sağ
Piyasa değeri: 1 milyon Euro

