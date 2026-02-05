İkili mücadelede ondan iyisi yok!

Trabzonspor'un bulduğu ancak Galatasaray'ın araya girip transferini bitirdiği Renato Nhaga, İstanbul'a geldi. 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Aslan, Gineli genç yeteneğine kavuştu. Casa Pia'dan renklere bağlanan Nhaga, Cimbom'un orta sahasına ilaç olacak. 2007 doğumlu oyuncu, özellikle bire birlerdeki güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Nhaga, ikili mücadelelerde 90 dakika başına ortalama 9.29'luk karnesiyle bu sezon 10 büyük ligde 21 yaş ve altı futbolcular arasında Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Büyük potansiyel barındıran ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılan Aslan'ın yeni yıldızı, Trabzonspor'dan Christ Oulai'yi de (8.45) geride bıraktı.

4.5 SEZONDA 3.5 MİLYON EURO

ISTANBUL'A dün gelen Renato Nhaga, 4.5 yıllık imzayı da attı. Sarıkırmızılılar, futbolcuya ödenecek maaşı açıkladı. Yarım dönem için 375 bin Euro kazanacak genç orta saha, sonrasında iki yıl 750'şer bin Euro, ardından da 800 ve 850 bin Euro alacak.