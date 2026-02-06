3 kupa için çifte kadro

Noa Lang ve Asprilla'nın ardından Nhaga'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın son gün sürprizi Sacha Boey oldu. Takviyeleri yeterli gören teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlerle Avrupa'da Juventus'u elemeyi ve Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Kadro planlamasında Sacha Boey ve Noa Lang ilk 11'de, Asprilla ve Nhaga ise yedek kulübesinde destek gücü olarak düşünülüyor. 2 buçuk ay sonra sahalara dönen Singo'ya da yeni transfer gözüyle bakılıyor. 25 yaşındaki Fildişili oyuncu tam olarak hazır hale gelene kadar yedekte kalacak. Ayrıca Noa Lang, Okan Buruk tarafından 10 numara bölgesine hazırlanırken Yunus Akgün ise son haftalardaki performansı sonrası as kadrodan kulübeye düştü.

SON GÜN 'CAN'LANDI

Galatasaray, bir ay önce İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner'le profesyonel sözleşme imzaladı. Mönchengladbach U-19 Takımı ile antrenmanlarına devam eden Can Armando, ara transferin son gününde 'Aslan' oldu. Sezon sonunu beklemeyen sarı-kırmızılılar, 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibiyle el sıkıştığını KAP'a bildirdi. 18 yaşındaki yıldız adayı, Türk statüsünde Galatasaray'da oynayacak.

'REKABETE HAZIRIM'

RENATO Nhaga imza sonrası açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Burada ilk imzamı attığım için, bu büyük projenin parçası olduğum için çok mutluyum ve çok hevesliyim. Şu anda ilk hedefim maçtan maça elimden gelenin maksimumunu vererek takımın kazanmasına yardımcı olmak. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Rekabete hazırım."