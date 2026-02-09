Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası! 20. golünü attı
Giriş Tarihi: 9.02.2026 22:10

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği maçta açılış golünü atan Anderson Talisca, bu sezon sarı-lacivertli takımda 20. kez rakip fileleri havalandırdı.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Anderson Talisca, bugün de fileleri havalandırarak son maçlardaki skor katkısını sürdürdü. Müsabakanın 16. dakikasında penaltıda topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 34 kez sarı-lacivertli formayı terleten Talisca, gol sayısını 20'ye yükseltti.

Talisca, Trendyol Süper Lig'de ise son 6 maçta 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Ligde tüm maçlarda süre alan Talisca, 12. kez gol sevinci yaşadı.
