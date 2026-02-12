Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı toplantıda bir araya geldi. Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Gündemdeki konulara değinen Ertuğrul Doğan, "Kulüpler Birliği Toplantısı'nda, yabancı oyuncu uygunluğu, yayın havuzu dağılımıyla ilgili konular, önümüzdeki sezon müsabaka saatlerinin düzenlenmesi ve oyun kalitesinin artırılmasıyla ilgili neler yapılabileceği konuşuldu" dedi.

TFF ile görüşeceklerini belirten Ertuğrul Doğan, "Bugün yaptığımız çalışma sonucunda bu konularla ilgili bazı kararlar aldık, bunları TFF ile paylaşacağız" açıklamasını yaptı.