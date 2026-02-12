Felipe Melo’dan olay sözler! Galatasaray-Juventus eşleşmesinin favorisini açıkladı...

2013'TEKİ MAÇ HAKKINDA

2013'te Galatasaray'ın Juventus'u elediği maçın sorulması üzerine Melo, şunları söyledi: "Juventus çok güçlüydü. Zaten grup birincisi olarak gösteriliyorlardı, ama bunun yerine üçüncü oldular. Soyunma odasında hepimiz kenetlendik, Galatasaray ilk maçta ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Torino'daki 2-2'lik beraberlik, değerimizin açık bir kanıtıydı, ama Juve'yi anlamadım.

Ev sahibi olduğumuz maç çok garipti. Kar, berbat durumdaki saha, maçın bir kısmını farklı bir günde oynamak zorunda kalmamız... Bunların hepsi sadece Juve için değil, bizim için de garipti. Conte'nin takımına karşı kazanmak en iyisiydi. Ancak o zamanki Gala, bu kadar güçlü değildi.

"ONLAR İÇİN HALA AÇIK YARA"

Onların bakışlarını, hayal kırıklıklarını çok iyi hatırlıyorum. Onlar için hala açık bir yara, ama bu normal. Turu geçeceklerinden çok emindiler, çok rahattılar. Ama bu futbol işte: Ben de hayatımda birçok kez kaybettim."